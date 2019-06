Brauchtum in Kevelaer : Festkettenträger freut sich auf die Kirmes in Wetten

Festkettenträger Johannes Croonenbroeck mit seiner Frau Christa und Adjutant Heinz Gipmans mit seiner Frau Brigitte freuen sich auf eine „pläsierige Kermes“ mit allen Wettenern und vielen Gästen. Foto: ja/Schützen

WETTEN „Völ Pläsier im Visier“,unter dieses Motto hat die St.-Franziskus- Bruderschaft Berendonk als festgebender Verein die diesjährige gemeinsame Kirmesfeier der Geselligen Vereine Wetten gestellt. Die Festkette erhält mit Johannes Croonenbroeck „ein Schützenbruder, der in über 40-jähriger Mitgliedschaft seine Spuren im Verein hinterlassen hat“, wie Brudermeister Achim Janßen bei der Proklamation am Heimatabend berichtete.

Johannes Croonenbroeck war 20 Jahre als Major tätig und hatte den Trupp dabei, so wie es sich gehört, immer fest im Griff. Im Jahr 1987 konnte er die Königswürde erringen und war 1997 als Minister im Hofstaat vertreten. Sein Adjutant Heinz Gipmans regelte 15 Jahre als Kassierer die Finanzen der Bruderschaft. Schon 1978 war er Minister und 2001 gelang ihm der Königsschuss. Gemeinsam bildeten Croonenbroeck und Gipmans den Kern des Franziskus-Teams, das 2010 im Rahmen der damaligen Kirmesfeierlichkeiten die Auswahl und die Anschaffung einer Franziskus-Figur für die Wettener Kirche organsierte.

Sowohl Festkettenträger als auch Adjutant wohnen zwar nicht mehr in der Berendonk, sind mit ihr aber weiterhin fest verbunden. Natürlich haben es sich die Schützen nicht nehmen lassen, in Veert und in Walbeck die Häuser der beiden mit Unterstützung der Nachbarschaft ihrem Ehrenamt entsprechend zu schmücken.

Vor und hinter den Kulissen seien Croonenbroeck und Gipmans stets für die Bruderschaft im Einsatz gewesen und seien es jetzt als Festkettenträger und Adjutant wieder, so Janßen. Zwei echte Schützenbrüder und Freunde, auf die man sich ebenso verlassen könne, wie man ausgiebig mit ihnen feiern könne.

Und genau zu Letzterem gibt es bei der Kirmes in Wetten reichlich Gelegenheit, wie das vom Festausschuss der Bruderschaft unter der Führung von Wilfried Quinders und Stefan Velmanns ausgearbeitete Programm zeigt.

Die Kirmes beginnt am Freitag, 14. Juni, um 18 Uhr mit dem Antreten im Bürgerpark. Daran schließt sich der Königsgalaball im Knoase-Saal an. Am Samstag wird um 16 Uhr der Festgottesdienst gefeiert, bevor die Kirmes am Dorfgarten eröffnet wird und der Festumzug der St. Franziskus-Bruderschaft folgt. Um 20 Uhr ist Kirmesball im Knoase-Saal.

Mit einem Ständchen am Josef-Haus um 11 Uhr startet der Sonntag. Um 14 Uhr steht der Familien-Nachmittag rund um die Kirche an. Hier soll die Besucher ein vielfältiges Programm erwarten mit Kaffee und Kuchen, Getränkepavillon und einer Dorfolympiade. Es spielen die Swingenden Doppelzentner.

Kirmesverlosung und Siegerehrung schließen sich um 17 Uhr an, bevor ab 19 Uhr Feiern beim Bäcker „bis die Brötchen kokeln“ ansteht.

Am Montag werden die Schützen bereits um 6 Uhr geweckt, um 9 Uhr folgt das Festhochamt. Daran schließt sich der Umzug mit der Festkettenübergabe an, die in die Kirmesfeier im Knoase-Saal übergeht.

Dienstag ist dann noch Frühschoppen beim Bäcker (ab 11 Uhr) bevor am Dienstag die Festkette um 20 Uhr im Knoase-Saal zurückgegeben wird.