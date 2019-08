Renditen : Hohe Gewinne bei Familienunternehmen

München/Düsseldorf Von Familien beherrschte Konzerne hängen andere Unternehmen an der Börse ab.

(rky) Anleger, die ihr Geld bei von Familien dominierten Aktiengesellschaften unterbringen, erhalten oft eine höhere Rendite als andere Anleger. Dies ist Ergebnis einer bisher unveröffentlichten Studie der Stiftung Familienunternehmen. Erstellt wurde die Untersuchung vom Center for Entrepreneurial and Financial Studies an der Technischen Universität München, das unter anderem von Ann-Kristin Achleitner geleitet wird.