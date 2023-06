Prominente Gäste in Düsseldorf Familienfest ein Jahr vor der Fußball-Europameisterschaft

Wer sich gerne als ehrenamtlicher Volunteer an der Fußball-Europameisterschaft der Uefa in Düsseldorf beteiligen möchte, kann sich auf dem Marktplatz am Volunteer-Stand informieren und registrieren. Fragen zur EM werden dort ebenfalls beantwortet. Die Stadtwerke Düsseldorf sind außerdem mit ihrer großen Trinkwasserbar vor Ort und verteilen kostenlos Wasser an alle Besucher. Die Uefa verlost am Samstag zudem 1 x 2 Tickets für ein Spiel in Düsseldorf.