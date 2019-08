Viersen Der 19-Jährige verlor die Kontrolle, weil ihm ein Lenkergriff abbrach.

Ein junger Viersener ist am Donnerstagmorgen um 8.35 Uhr mit seinem Rad gegen ein Hinweisschild am Amerner Weg in Viersen-Dülken gefahren und gestürzt. Der Polizei gab der 19-Jährige an, ihm sei während der Fahrt plötzlich der Griff vom Fahrradlenker abgebrochen, daraufhin habe er die Kontrolle über sein Fahrrad verloren. Er fuhr rechts gegen das Schild.