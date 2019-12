St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Kevelaer : Fahnenschwenker sichern sich in Köln zwei Bundestitel

Der Bürgermeister gratulierte den erfolgreichen Fahnenschwenkern. Foto: ja/St. Sebastianus Schützen

Kevelaer Große Freude in Kevelaer: Die Fahnenschwenker der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft 1635 Kevelaer sicherten sich beim Bundesjungschützentag in Köln-Lövenich den Titel des Bundessiegers. Die Abordnungen aus der Marienstadt waren gleich in mehreren Altersklassen erfolgreich.

