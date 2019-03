Europawahlkampf : EU-Politiker Elmar Brok begeistert mit Rede für Europa der Vaterländer

„Die EU ist das beste Geschäft unserer Geschichte“: Der CDU-Politiker Elmar Brok ist leidenschaftlicher Europäer. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Krefeld Er ist am längsten dabei im Europaparlament - als Redner hat Elmar Brok jetzt mit einer flammenden Rede pro Europa begeistert.

(spro) „EU der Zukunft – Welches Europa wollen wir?“ war das Thema des traditionellen Grünkohlessens im Fischelner Burghof, zu dem die CDU-Fischeln den EU-Politiker Elmar Brok eingeladen hatte. Brok gehört dem EU-Parlament seit 1980 an und ist dienstältester Abgeordneter. Derzeit ist er Brexit-Beauftragter des EU-Parlaments. Ursprünglich hatte sich der 72-Jährige erneut um einen sicheren Listenplatz auf der NRW-Landesliste bewerben wollen, war aber vom CDU-Landesvorstand nicht mehr vorgeschlagen worden. In freier Rede, kenntnisreich und schlagfertig auf Fragen eingehend, nahm Brok die zahlreich erschienenen Zuhörer für eine Politik eines Europas der Vaterländer für sich ein.

In seiner Begrüßung hatte Benedikt Lichtenberg die ehemalige britische Premierministerin Margret Thatcher erwähnt, was Brok direkt zur Sache kommen ließ: „Thatcher war unbequem, aber immer proeuropäisch. Sie wäre nie so dumm gewesen, aus der EU auszutreten.“ Nach Brok hat der Brexit tiefere Gründe: Großbritannien habe die EU nie als Staatenbund gesehen, sondern als Wirtschaftsgemeinschaft.

Schlecht ausgebildete Arbeitnehmer hätten Ängste vor einer globalisierten Wirtschaft aufgebaut, dazu kommen Teile des Mittelstandes, die sich vor der wachsenden Digitalisierung fürchten. Es fehle in Großbritannien an der Erkenntnis, dass selbst die größeren EU-Staaten vor dem Hintergrund globaler Blockbildung in Wirklichkeit Kleinstaaten sind, die den europäischen Binnenmarkt benötigten.

Dem schwierigen Thema Migration möchte Brok mit verstärkter Grenzsicherung und effektiverer Entwicklungshilfe begegnen: „Aus Afrika fließen jährlich 75 Milliarden Euro in Steuerparadiese. Das kann so nicht weitergehen.“ Deutschland zahle netto jährlich zwölf Milliarden Euro mehr in die EU, als es empfange. Aber 40 Prozent der deutschen Wertschöpfung komme aus dem Export, „die EU ist das beste Geschäft unserer Geschichte“. EU-Kritikern warf er vor, oft lauthals die Schwachpunkte der EU anzuprangern, ihre Vorteile aber gerne zu verschweigen.