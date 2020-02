Aus den Vereinen : Volksbank-Spende für den Ersthelferlehrgang

Kevelaer Zehn Mitglieder des Betreuerteams des Lauf- und Walkingtreffs nahmen an einem Ersthelferlehrgang teil.

Seit 1987 gibt es in Kevelaer den Lauf- und Walking Treff (LWT). „Wir bieten dem sportlich Interessierten regelmäßig Lauf- und Walkingstunden, in Gruppen unterschiedlicher Leistungsstärke an“, heißt es von Seiten des Treffs. Im Gegensatz zu den klassischen Sportvereinen strebe der LWT keine Höchstleistungen an. Jeder sportlich ambitionierte Läufer oder Walker finde seine persönliche „Wohlfühlgruppe“. Dem LWT stehen 15 engagierte Lauf/Walkingbetreuer, die regelmäßig an Fortbildungen teilnehmen, zur Verfügung. Zehn Mitglieder des Betreuerteams nahmen zuletzt an einem Ersthelferlehrgang des Deutschen Roten Kreuzes teil, natürlich in der Hoffnung, ihr Wissen niemals in der Praxis anwenden zu müssen. Möglich wurde der Lehrgang durch eine Spende der Volksbank, die diesen Lehrgang finanziell unterstützte und damit einen erheblichen Teil der Kosten übernahm.