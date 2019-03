In Issum : Elektronikbauteile aus Auto gestohlen

Issum In der Nacht zu Freitag, brachen Unbekannte einen auf dem Heyerweg in Issum geparkten PKW BMW 530D X-Drive auf. Es wurde ein Vielzahl von Elektronikteilen (Navigationsgerät, Radio) entwendet. Hinweise an Telefon 02831 1250.

(ots)