5G-Ausbau kommt voran : Netzpanne nervt Tausende Kunden

Gerade Kunden von Streaming-Diensten wie Netflix klagten. Für mehr Qualität baut Vodafone nun das Handynetz aus.

Probleme mit einem Internet-Server im Ausland haben dazu geführt, dass viele Tausend Kunden in Deutschland von Mittwochabend bis Donnerstag früh begehrte Online-Inhalte wie Netflix oder auch die ZDF-Videothek nicht oder nur mit Problemen aufrufen konnten. Dies bestätigte am Donnerstag Vodafone als zweitgrößter Netzbetreiber Deutschlands. Die Schwierigkeiten hätten allerdings nicht im Netz von Vodafone selbst gelegen, sagte ein Sprecher. Die Telekom interpretierte den Vorgang anders: Im eigenen Netz habe es überhaupt keine Probleme gegeben. Aber die Ursache für die Unterbrechungen habe auf verschiedenen Netzen gelegen, „unter anderem Vodafone.“

Damit es künftig weniger Engpässe gibt, baut der Düsseldorfer Konzern nun das Mobilfunknetz mit der neuen Technik 5G rapide aus. Nachdem in 40 Städten an 60 Stationen Insellösungen für das Ausprobieren des superschnellen, mobilen Internet aufgebaut wurden, sollen nun in Berlin, Frankfurt und in Düsseldorf ganze Stadtteile erschlossen werden.