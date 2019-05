Vorfall in Viersen : Einbrecher stehlen Laptops aus Schule

Viersen Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude.

Unbekannte sind in die Gesamtschule an der Rahserstraße in Viersen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Täter zwischen Dienstag, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, ein Fenster auf und gelangten in das Gebäude. Nach ersten Ermittlungen stahlen sie mehrere Laptops aus einem Büro. Hinweise auf Tatverdächtige an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02162 3770.