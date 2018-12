Kriminalität : Einbrecher an Weihnachten aktiv

Die Polizei sucht Hinweise zur Tat. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Viersen Böse Überraschung an Weihnachten für die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Paul-Heinen-Straße in Viersen-Dülken: Unbekannte Täter brachen am ersten Weihnachtsfeiertag zwischen 14 und 18 Uhr in ihr Haus ein, durchsuchten die Räumlichkeiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken