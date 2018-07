Duisburg: Seeungeheuer, Priesterkönig und Kannibalen

Duisburger Geschichte : Seeungeheuer, Priesterkönig und Kannibalen

Kannibalismus nach der Beschreibung von Hans Staden, Kupferstich von Theodor de Bry, 1562.

Duisburg Mercator schmückte seine Weltkarte vor 450 Jahren mit exotischen Bildmotiven und sagenhaften Kreaturen.

Von Harald Küst

Entdeckungsfahrten der Portugiesen, Spanier, Niederländer und Engländer führten im 16. und 17. Jahrhundert zu rasanten Fortschritten der Kartographie in Europa. Neben den Geodaten übernahmen die Kartographen oft die Phantasiegeschichten der Seefahrer, verzeichneten sie auf ihren Karten und versahen sie mit bunten Illustrationen. Die finden sich auch auf der berühmten Weltkarte Gerhard Mercators.

Eine dieser Legenden betrifft den Priesterkönig Johannes. Im Mittelalter war der Priesterkönig Johannes Herrscher eines sagenumwobenen Reichs in Asien. Seine Reichtümer wurden in den leuchtendsten Farben geschildert: Gold, Smaragde, Rubinen und Amethysten im Überfluss. Zudem verfügte er angeblich über ein mächtiges christliches Heer. Selbst der Papst entsandte Boten, um ihn als Verbündeten gegen die Muslime zu gewinnen. Nachdem dieses Reich anfangs in Indien gesucht wurde, verlegte man es im 13. Jahrhundert nach Zentralasien (Mongolei) und im 14. Jahrhundert nach Abessinien (Äthiopien). Im späten Mittelalter gab es mehrere Entdeckungsfahrten portugiesischer Abenteurer in diese Region. Sie blieben erfolglos. Das Reich des Priesterkönigs erwies sich als Phantasieprodukt.Eher skurril mutet dagegen die illustrierte Weltgeschichte von 1493 aus Nürnberg über die Schattenfüßler an. Diese haben „groß füeß vnd payn (allerdings nur einen) vnd sind doch (von) wunderperlicher schnelligkait“. Um sich vor der Sonne zu schützen, legen sie sich auf den Rücken „vnd bedecken sich zu sumerzeit mit dem schatten irer füß“.

Die Frage nach dem Wirklichkeitsgehalt dieser Geschöpfe stellte sich im 15. Jahrhundert nicht. Die Antwort lautete, dass sie aus Gottes Hand entstanden seien. Und hier sei eben nichts unmöglich. Zweifler machten sich als Ketzer verdächtigt. Die Orte der gelegentlich ausufernden Phantasie sind bevölkert von Seeungeheuern und Menschenfressern. Wie realistisch dabei die rituellen Tötungen und Kannibalismus tatsächlich waren, ist in der Forschung umstritten. Insbesondere der Reisebericht von Hans Staden (1525-1576) hatte mit dem plakativen Titel „Warhaftige Historis und Beschreibung einer Landtschafft der Wilden Nacketen, Grimmigen Menschfresser-Leuthen“ wohl eher die Verkaufszahlen in dem Blick. Auch der große Kartograph Gerhard Mercator zeichnete den „Kannibalen-Aufreger“ in seine Südamerikakarte ein.



Die Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg förderte die Verbreitung der Reiseberichte. Zwar waren nur 5 % der Bevölkerung des Lesens kundig, aber umso wichtiger waren die Illustrationen. Die Nachfrage der Bildungshungrigen stieg und stieg. Die Kartographen im späten Mittelalter liebten wundersame Bildmotive, mit dem sich die freien Flächen zwischen den unbekannten Regionen füllen konnten. Zudem wimmelten die Meere nur so von Monstern und Phantasiewesen. El Dorado, die Riesen von Patagonien, Götzenstandbilder und Seeungeheuer - sie spiegeln die damaligen Vorstellungen Mercators und seiner Kunden wider. „Karten sind das Wissen um die zeitgebundene Wahrnehmung des Raums”, stellt die renommierte Wissenschaftlerin Dr. Ute Schneider treffend fest.