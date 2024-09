Bezirkspolitik in Düsseldorf Lösungen für eine Barrierefreiheit am Gerresheimer Bahnhof

2. An der Radeberger Straße ist die Entwicklung eines neuen Wohnquartiers mit insgesamt 242 Wohneinheiten in neun Mehrfamilienhäusern geplant. Diese sollen drei oder vier Geschosse erhalten. Insgesamt sind 116 geförderte (inklusive zwei Pflege-WGs mit jeweils zwölf Bewohnern) sowie 62 preisgedämpfte Wohnungen und 64 freifinanzierte Wohnungen geplant. Die Wohnhäuser erhalten intensiv beziehungsweise extensiv begrünte Flachdächer, teilweise in Kombination mit Photovoltaikanlagen. 57 Pkw-Stellplätze sollen in der gemeinsamen Tiefgarage, 310 Fahrrad- und 17 Lastenradabstellplätze in einem Kellergeschoss sowie 252 weitere Fahrradabstellplätze im Freien entstehen. Das Vorhaben resultiert aus einem städtebaulichen Wettbewerb. Das Quartier umfasst neben der Wohnbebauung auch gemeinschaftlich nutzbare Grünflächen sowie Außen- und Spielbereiche.