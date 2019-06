Garath : Kinderparlament räumt den Dreck weg

Naim (vorne) und viele andere Kinder hatten beim Dreck-Weg-Tag des Kinderparlaments jede Menge Müll gesammelt. Foto: Anne Orthen (ort)

Garath 50 Müllsäcke vor dem Sonnenrad wurden von der Awista abgeholt.

Von Bernd Schuknecht

Einen heißen Tag haben sich Garather Schülerinnen und Schüler ausgesucht, um beim Dreck-weg-Tag tatkräftig mitzuhelfen. Initiiert wurde er vom ersten Kinderparlament in Garath – dem einzigen in Düsseldorf überhaupt. „Was die Kinder heute hier freiwillig geleistet haben, ist unglaublich“, sagt Simone Hammes von der Schultüte Garath, die im Rahmen des Stadtteil-Förderprojekts Garath 2.0 das Kinderparlament pädagogisch betreut.

Im Kinderparlament, das am 13. März zu seiner ersten Sitzung in der Freizeitstätte zusammenkam, sitzen insgesamt 21 Mitglieder. Jede der sieben Garather Schulen konnte aus den Klassen eins bis sechs insgesamt drei Delegierte entsenden. Auf der Tagesordnung der konstituierenden Sitzung standen unter anderem der Zustand der Spielplätze, die Sicherheit im Straßenverkehr sowie der Müll im öffentlichen Raum. Was den letzten Punkt betraf, zeigten die Kinder, wie schnell sie ihren Beschlüssen auch Taten folgen lassen.

Info Kinder reden in Garath mit Die nächste Sitzung des Kinderparlaments findet am Dienstag, 25. Juni, ab 11.30 Uhr im Saal der Freizeitstätte statt. Stadtdirektor Burkhard Hintzsche hat seinen Besuch angekündigt. Die Sitzung ist öffentlich.

Mit erhitzten Köpfen liefern sie einen blauen Müllsack nach dem anderen vor dem Sonnenrad an der Freizeitstätte ab. An die fünfzig lagen schließlich dort zur Abholung durch die Awista bereit. An einer Wasser-Bar achtet das pädagogische Team darauf, dass der Flüssigkeitshaushalt im Lot bleibt.

Der erste Trupp war bereits um 9 Uhr im Klassenverband angetreten, viele Schüler opferten für das Müllsammeln auch ihren schulfreien Nachmittag. „Ich kenne mich hier sehr gut aus und weiß, wo viel Müll herumliegt, und das habe ich dann unserer Lehrerin Frau Tascan gesagt“, erklärt Jerome, der die GS Stettiner Straße besucht. „Es war ein ganzes Stück Arbeit, aber es hat auch Spaß“, sagen einhellig Joshua und Moritz von der Montessori-Grundschule. Sie hatten sich mit Mitschülern den Bereich um die eigene Schule sowie das Naturschutzgebiet vorgenommen. Hier fanden sie unter anderem einen Einkaufswagen, den die Kinder gleich als Transportvehikel für die Müllsäcke nutzten.