Umweltschutz Flughafen und Eurowings pflanzen 2500 Bäume

Lars Redeligx, Chef des Flughafens Düsseldorf, und der Eurowings-Geschäftsführer Edi Wolfensberger haben am Freitag in einem Wald bei Düsseldorf-Angermund einige Eichen-Setzlinge eingepflanzt, um so das Einpflanzen von 2500 jungen Eichenbäumen in die letzte Phase zu bringen. Aktiv mit dabei waren auch Gerhard Schroeder, Chef der Beteiligungsfirma Avialliance, der die Hälfte des Flughafens gehört, sowie Sören Brüntgens, Gründer und Geschäftsführer der Umweltschutzorganisation Plant My Tree aus Mülheim, die das Wiederbewaldungsprojekt organisiert. Brüntgens sagte: „Die kontinuierlich nachwachsenden Waldflächen speichern auf natürliche Art und Weise CO2 und liefern gleichzeitig Sauerstoff. Jeder neu gepflanzte Baum hilft damit der Umwelt.“