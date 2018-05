Donald Trump bekräftigt geplanten Mauerbau

Nashville US-Präsident Donald Trump hat vor Unterstützern im US-Staat Tennessee seine Forderung nach einem Mauerbau an der Grenze zu Mexiko wiederbelebt.

Ich will kein Problem verursachen, aber am Ende wird Mexiko für die Mauer zahlen“, sagte er am Dienstag in Nashville. Wegen der bevorstehenden Kongresswahlen im November hat Trump für die kommenden Wochen und Monate mehrere solcher Auftritte vor Anhängern geplant.

Trump will Soldaten an Grenze zu Mexiko stationieren

Bis zum geplanten Mauerbau : Trump will Soldaten an Grenze zu Mexiko stationieren

Trump will gemeinsam mit republikanischen Kandidaten für Senat und Repräsentantenhaus verhindern, dass die Demokraten die Kontrolle in einer oder in beiden Kammern wiedererlangen. Seine Unterstützer rief er auf, sich nach der Präsidentschaftswahl nicht selbstgefällig zurückzulehnen. „Das wäre das Schlimmste, was passieren kann.“ Im November würden die Republikaner einen Trend umkehren, prophezeite Trump und spielte damit auf die übliche Tendenz an, dass jene Partei, die das Weiße Haus hält, Sitze im Kongress verliert.