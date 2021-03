Medienbericht : Zehntausende E-Mail-Server wegen Microsoft-Lücke gehackt

Über einen Dienst von Microsoft gelangten Hacker an die Server von Zehntausenden Unternehmen und Behörden. Foto: dpa/Toby Scott

London Hacker haben laut US-Medienberichten die E-Mail-Server von Zehntausenden Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen auf der ganzen Welt angegriffen. Das Problem liegt in einem Microsoft-Programm. Was Nutzer nun wissen müssen.

Wegen einer vor wenigen Tagen bekanntgewordenen Sicherheitslücke sind laut US-Medienberichten weltweit Zehntausende E-Mail-Server von Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen Opfer von Hacker-Attacken geworden. Für die Schwachstelle in Microsofts Software Exchange Server gibt es seit vergangenem Mittwoch zwar ein Sicherheitsupdate. Es muss aber erst von den Kunden selbst installiert werden. Am Freitag ermahnte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Tausende deutsche Unternehmen, die Lücke schnell zu stopfen.