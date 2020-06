Verhüten per Handy-App : Barrieremethoden: Smartphone statt Kondom

Mit neuartigen Verhütungs-Apps sollen Paare auf die Pille und auf Kondome verzichten können. Bahnt sich eine Revolution in Sachen Verhütung an?

Die Nutzung erscheint simpel: Frauen messen täglich ihre morgendliche Temperatur und tragen diese in die App ein. Auf Grundlage eines Algorithmus‘ berechnet "Natural Cycles" die fruchtbaren Tage. So sollen kleinste Temperaturschwankungen — ein Indiz für den Eisprung — nachgewiesen werden. Die App verspricht eine 99,5 prozentige Sicherheit bei korrekter Anwendung. Eine Revolution in Sachen Verhütung? In England wird bereits darüber diskutiert, ob die monatlichen Kosten der App von 5,40 Euro (im Jahresabo) von der Krankenkasse übernommen werden.