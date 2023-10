Mehrere Optionen möglich Twitter-Nachfolger X führt Sprach- und Video-Anrufe ein

Musk hatte Twitter vor einem Jahr für 44 Milliarden Dollar gekauft. Er benannte den Dienst in X um und kündigte an, daraus eine Multifunktions-App für alle Lebenslagen zu machen. Ein Beispiel für solche Anwendungen ist zum Beispiel WeChat in China. Im Westen greifen Nutzer stattdessen zu verschiedenen Apps für unterschiedliche Aufgaben.