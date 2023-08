Ranking der Internet-Stars Die zehn größten Twitch-Streamer Deutschlands

Mittlerweile sind einige Streamer zu großen Internet-Stars geworden, haben auf ihren Social-Media-Kanälen mehrere Millionen Follower und entwickeln ein Unterhaltungsformat nach dem anderen. Fußballturniere, Kochshows und Boxkämpfe in der Kölner Lanxess Arena, all das hat es schon gegeben und Streamer kündigen immer größere Events an. Hier stellen wir die Twitch-Streamer aus Deutschland mit den meisten Abonnenten vor.