Kritik an bezahlten Auftritten von Journalisten TV-Moderatorin Linda Zervakis – „Habe mich zu keiner Zeit vereinnahmen lassen“

„Als selbstständige Moderatorin war und bin ich nicht nur für deutsche TV-Sender tätig“, sagte die frühere „Tagesschau“-Sprecherin und jetzige ProSieben-Moderatorin Linda Zervakis (47) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. „Regelmäßig übernehme ich auch Moderationen für Veranstaltungen.“ Verschiedenste Firmen, Privatpersonen, Institutionen fragten bei ihr Veranstaltungs-Moderationen an. „Hierzu zählten in der Vergangenheit auch Bundesbehörden und -ministerien“, so Zervakis.