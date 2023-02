Sendungsauftakt 2023 Becker-Tochter Anna Ermakova legt perfekten „Let's Dance“-Start hin

Traurigkeit mischte sich in all den Trubel, als Moderator Hartwich im Namen von „Let's Dance“ der Familie und den Freunden des ehemaligen Weltklasse-Stabhochspringers Tim Lobinger das Mitgefühl ausdrückte. Der Sportler hatte 2011 in der Show als Kandidat mitgetanzt. Am Donnerstag hatte seine Familie mitgeteilt, dass Lobinger nach langer Krebserkrankung mit 50 Jahren gestorben sei. „Wir alle haben ihn in allerbester Erinnerung“, sagte Hartwich.