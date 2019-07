Nutzer-Meldungen häufen sich : Störungen bei Whatsapp, Facebook und Instagram

Düsseldorf Am Mittwochnachmittag kommt es offensichtlich zu großen Ausfällen bei Whatsapp, Facebook und Instagram. Nutzer melden Störungen der Dienste oder einzelner Funktionen.

So häufen sich seit dem Nachmittag die Meldungen zu den Diensten auf der Plattform allestörungen.de massiv. Auch der britische „Independent“ berichtet, dass es derzeit Probleme gebe. Demnach betrifft das Problem also nicht nur deutsche Nutzer. So würde zwar das Versenden von Texten bei Whatsapp funktionieren, Fotos, Videos und Sprachnachrichten seien derzeit aber häufig nicht nutzbar.