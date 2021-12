Auf Platz drei der meistgestreamten Songs liegt „Montero (Call Me By Your Name)“ von Lil Nas X. Der 22-jährige Rapper und Sänger kommt aus Georgia in den USA. Bekannt wurde er unter dem Pseudonym NasMaraj bei Twitter – eine Anlehnung an Nicki Minaj und Nas. Lil Nas X heißt mit bürgerlichem Namen Montero Lamar Hill. Er outete sich 2019 öffentlich als homosexuell.