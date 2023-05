Geheime Chats Whatsapp sorgt mit neuer Funktion für mehr Privatsphäre

Um diese Sicherheitslücke zu schließen, bietet der Messenger-Dienst Whatsapp eine neue Funktion an. Mit der so genannten „Chatsperre“ lassen sich einzelne Unterhaltungen ab sofort verschlüsseln. Dazu werden die gesperrten Chats in einen separaten Ordner verschoben, der nur per Gerätepasswort, Face ID oder Fingerabdruck geöffnet werden kann. Auch aus den Benachrichtigungen werden geschützte Chats ausgeblendet, wie das Meta-Tochterunternehmen mitteilt.