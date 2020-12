Stiftung Warentest : Die besten Smartphones im Corona-Jahr

Düsseldorf Das Spitzenmodell im Test von Apple kostet 1200 Euro, andere auch sehr brauchbare Geräte nur ein Fünftel. Sie können auch gegen die Pandemie helfen. Der Trend: Die Fotoqualität wird immer besser, die Akkuzeit ist oft beeindruckend.

Smartphones werden dieses Jahr erneut Renner im Weihnachtsgeschäft. Diejenigen, die kein halbwegs modernes Gerät haben, können es auch zum Pandemieschutz kaufen: Denn die Bürger, die die Corona-Warn-App auf ihrem Smartphone nutzen, haben eine Chance, gewarnt zu werden, falls sie einer mit Corona infizierten Person in den vergangenen Tagen nahegekommen sind. Auf sehr alten Geräten oder reinen Funktelefonen lässt sich die Corona-App dagegen nicht nutzen.

Eine Warnung über eine mögliche Infektion per App macht die Ansteckung selbst zwar nicht rückgängig, aber man kann sich dann gezielt testen lassen, man kann wegen der Warnung gezielt den engen Kontakt zu seinen Liebsten vermeiden. Und im Fall eines positiven Testergebnisses kann die Behandlung früher eingeleitet werden.

Wir stellen fünf Smartphones vor, die in ihren jeweiligen Kategorien von der Stiftung Warentest am besten bewertet wurden. Das beste Modell kostet rund 1200 Euro, das beste Discountmodell etwas mehr als 200 Euro. Wir stellen es speziell für Kunden vor, die ein Smartphone nur kaufen wollen, um die Corona-App zu installieren. Die zum Erkennen der Zahlencodes wichtige Funktechnik Bluetooth ist allerdings in teureren Modellen oft etwas leistungsfähiger.