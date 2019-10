Überraschende Ankündigung : Microsoft zeigt Doppel-Smartphone

Düsseldorf/New York Beim Thema Smartphones hatte Microsoft erst vor wenigen Jahren eine krachende Bruchlandung hingelegt. Umso überraschender ist die Ankündigung der Redmonder, jetzt wieder in dem Bereich mitmischen zu wollen - mit einem ungewöhnlichen Android-Aufklapp-Gerät.

Es war die Überraschung des Herbstevents von Microsoft in New York City. Der Konzern, der erst vor wenigen Jahren die eigenen Windows-Telefone aufgegeben hatte, will wieder in den Smartphone-Markt zurückkehren.