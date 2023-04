Stiftung Warentest Das sind die besten Smartphones des Jahres

In dem Test wurden 26 Smartphones geprüft, 21 davon sind Neuerscheinungen. Die Marke Nothing Phone, die ihren Sitz in London hat, wurde erst 2020 gegründet und feierte vor kurzem ihr Marktdebüt. Die Preisspanne bei den getesteten Handys liegt zwischen 155 und 1660 Euro und wird in der Bewertung neben Grundfunktionen, Kamera, Display, Handhabung, Akku und Stabilität ebenfalls berücksichtigt. Als Preis-Leistungssieger geht das Nord 2T 5G von der chinesischen Marke OnePlus hervor. Mit einem Preis von 395 Euro ist es relativ erschwinglich, überzeugt aber auch leistungstechnisch mit einer guten Gesamtnote.