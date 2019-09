Neues Top-Smartphone vorgestellt : Huawei Mate 30 - wann und wo mag es das Gerät zu kaufen geben?

Düsseldorf Huawei hat sein neues Spitze-Smartphone Mate 30 vorgestellt. Die technischen Fähigkeiten hören sich beeindruckend an. Wann und wo es das Gerät zu kaufen gibt, verraten die Chinesen allerdings nicht.

Huawei hat am Donnerstag sein neues Top-Smartphone Mate 30 vorgestellt - dabei aber keine Angaben zur Verfügbarkeit der Geräte gemacht. Zugleich wurden bei der Präsentation in München nur Euro-Preise der Geräte genannt, was zumindest auf Pläne für eine Markteinführung in Europa hinweist. Die Geräte erscheinen - wir schon zuvor bekannt wurde - wegen der Sanktionen der US-Regierung ohne vorinstallierte Google-Apps.