Tipps bei Minusgraden So schützt man das Smartphone vor dem Kältetod

Aber was ist denn da bei Kälte eigentlich genau los in so einem Lithium-Ionen-Akku? Die Erklärung der Tüv-Experten: Bei Kälte verlangsamen sich seine elektrochemischen Prozesse. Die Elektrolytflüssigkeit wird zäher, der Innenwiderstand des Akkus steigt. Das erhöht den Stromverbrauch, was zu einem Spannungszusammenbruch und schließlich zur schnellen Entladung führen kann.