Neuheit im Test Samsung S24 Ultra - was leistet das KI-Smartphone?

Wirklich tiefgehende Gespräche in einer nicht beherrschten Sprache sind so (noch) nicht möglich. Die Funktion ist aber durchaus praktisch - etwa um ein Taxi zu bestellen, einen Tisch zu reservieren oder um die Maschinenansagen von fremdsprachigen Servicetelefonnummern zu verstehen. Höfliche Nutzer kündigen das Einschalten der KI-Übersetzung besser an, sonst könnte die Maschinenstimme Angerufene leicht verstören. Und man ist auf die Geduld der Menschen am anderen Ende der Leitung angewiesen.