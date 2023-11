Neue Modelle im Test Google Pixel 8 & Pixel 8 Pro - die smartesten Smartphones

Die Kaufentscheidung für ein Smartphone in der Preisregion der Pixel-8-Modelle fällt nicht selten aufgrund der Kameras. In dieser Klasse sind sie mittlerweile so gut geworden, dass sie in vielen Situationen eine normale Kompakt- oder gar Systemkamera ersetzen können. Gerade bei den Google-Smartphones sind die Knipsen seit Jahren hervorragend. Den Ruf möchte Google natürlich mit den neuen Modellen untermauern. Dafür wurden sowohl an der Hardware als auch an der Software Verbesserungen vorgenommen.