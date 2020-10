Gerät im Praxistets : Fairphone 3+ - an diesem Smartphone kann herumgeschraubt werden

Fairphone 3+ - an diesem Smartphone kann herumgeschraubt werden

Düsseldorf Auch bei Fairphone ist es inzwischen Tradition, im Spätsommer ein neues Smartphone vorzustellen. Wie jüngst das Fairphone 3+. Auch Besitzer des Vorgängers profitieren. Sie können neue Module in ihr altes Gerät einbauen.

Weltweit besitzen rund 3,5 Milliarden Menschen ein Smartphone. Im Schnitt nutzen sie ihr Gerät rund zweieinhalb Jahre lang, dann wird ein neues Modell fällig. Fairphone stellt sich diesem Trend entgegen und setzt auf Nachhaltigkeit. Das niederländische Unternehmen will, dass seine Kunden ihr Smartphone möglichst lange behalten, bei Bedarf reparieren und wichtige Komponenten mit verbesserten Modulen austauschen.

Vor diesem Hintergrund ist es nur logisch, dass Fairphone parallel zur Präsentation des neuesten Modells auch ein Konzept vorgestellt hat, wie Bestandskunden von den Neuerungen profitieren können. Das neue Fairphone 3+ entspricht nämlich in weiten Teilen dem Vorgängermodell. Es wurden aber Kamera-Module und das Audio-System verbessert, was sich im Praxistest auch bemerkbar macht.

Kunststoff dominiert

Er verschlingt auch weniger Energie und Rohstoffe, zumal er zur Hälfte aus recyceltem Plastik besteht. Die Rückseite des Fairphone-Gehäuses lässt sich ohne Werkzeug abnehmen, um an sieben Module heranzukommen, die man selbst austauschen kann. Diese sind übersichtlich beschriftet, so dass auch Laien nicht überfordert sind.

Erweiterbarer Speicher

Bei weniger intensiver Nutzung muss das Gerät nach zwei Tagen wieder an die Steckdose. Ein Netzteil für das Fairphone liegt übrigens nicht in der Schachtel - nur das USB-C-Kabel für herkömmliche USB-Netzteile, die vermutlich in jedem Haushalt mehrfach vorhanden sind.