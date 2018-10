Test-Bericht: Das neue iPhone XR ist ein iPhone für alle

Düsseldorf Mit dem iPhone 5C hatte Apple bereits vor Jahren ein preiswerteres und buntes Smartphones im Angebot. Damals mussten sich die Käufer jedoch mit der Technologie des Vorjahres zufriedengeben. Beim neuen iPhone XR ist das anders. Ein Testbericht

Nur wenige Wochen nach der Premiere seiner neuen iPhone-Spitzenmodelle XS und XS Max bringt Apple schon wieder ein neues Smartphone auf den Markt. Das iPhone XR wird gleich in sechs verschiedenen Farben angeboten: in Rot und Blau und Gelb und eine Art Orange (Koralle), außerdem in Schwarz und Weiß.