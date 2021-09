Smartphones im Test : Motorola Edge 20 - die Spitzenklasse im Visier

Düsseldorf Auf Motorola war in den vergangenen Jahre Verlass, wenn es um das Preis-Leistungs-Verhältnis ging. Bei den neuen Mittelklasse-Modellen Edge 20 gibt es gleich drei Varianten zur Auswahl. Wir haben sie getestet.

Die US-Mobilfunkmarke Motorola ist in Südamerika besonders populär. Zwar gehört der Mobilfunkpionier aus Chicago seit Jahren zum chinesischen Lenovo-Konzern, das hat der Popularität der Marke in Mexiko, Brasilien und anderen lateinamerikanischen Ländern aber keinen Abbruch getan. Auch weil Motorola es in der Vergangenheit geschafft hatte, Technik-Innovationen wie 5G-Mobilfunk auch für weniger Geld auf den Markt zu bringen als Samsung, Huawei oder Apple.