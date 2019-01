Smartphone im Test: OnePlus 6T - günstiges Premium-Gerät

Düsseldorf Das OnePlus 6T hat einen Fingerabdrucksensor, der direkt in den Bildschirm eingelassen ist. Das wirkt noch immer sehr futuristisch - und macht das Gerät von einem einfach nur soliden Android-Smartphone zu etwas Besonderem. Wir haben es getestet.

Dafür erscheint bei einem gesperrten Gerät ein rundes Symbol am unteren Ende des Displays. Legt man den Finger darauf, flackert drumherum kurz eine Animation aus grünen und blauen Blitzen auf, ähnlich wie bei einer Plasmakugel - und das Telefon ist entsperrt.

Lange wurde spekuliert, dass Apple an einer solchen Technik für seine iPhones arbeite. Doch der Konzern entschied sich stattdessen für Gesichtserkennung unter anderem mit Infrarot-Sensoren, die vor einem Jahr im iPhone X debütierte.

Man hat sich über die Jahre so sehr an Fingerabdrucksensoren als Hardware gewöhnt, dass es sich ein bisschen wie Science-Fiction anfühlt, einfach den Finger auf den Bildschirm zu pressen. Wird der Scanner nicht gebraucht, ist davon nichts zu sehen - bis vielleicht auf den etwas prominenteren Fettfleck auf dem Display an der Stelle.