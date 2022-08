Smartphone im Test​: Google Pixel 6a - lohnt der Kauf?​

Düsseldorf Nach dem Aussetzer im vergangenen Jahr bringt Google sein Budget-Smartphone 2022 wieder nach Deutschland, das Pixel 6a. Und das klotzt an einigen Stellen richtig ran, hat aber auch ein paar Schwächen. Ob sich der Kauf lohnt, zeigt unser Test.

Rechenleistung Der auf künstliche Intelligenz spezialisierte Tensor-Chip verleiht dem Mittelklasse-Smartphone ordentlich Rechenpower. Apps und Spiele starten schnell und flüssig. Bei den KI-Fähigkeiten kann das kleine Pixel 6a voll mit den größeren Modellen 6 und 6 Pro mithalten. So erkennt „Google Lens“ Textstellen im Bild und bietet eine Übersetzung an. Das funktioniert offline mit 55, online mit 104 Sprachen. In Chatprogrammen wie WhatsApp kann auch das Pixel 6a live übersetzen.