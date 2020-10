Smartphone im Test : Google Pixel 4a - einfach, gut

Düsseldorf Drei neue Pixel-Smartphones hat Google zuletzt vorgestellt. Während Pixel 5 und Pixel 4a 5G noch nicht zu haben sind, gibt es das Pixel 4a bereits. Es besticht durch seine Einfachheit, eine super Kamera und den niedrigen Preis.

Eigentlich wollte Google das Pixel 4a bereits zur Entwicklerkonferenz I/O im Mai vorstellen. Doch wegen der Corona-Pandemie wurde nicht nur die Konferenz abgesagt, sondern auch der Launch des Mittelklasse-Smartphones mehrfach verschoben. Doch jetzt ist es endlich so weit: Seit Anfang Oktober gibt es das Gerät zu kaufen. Wir haben es uns angeschaut.

Potenziellen Käufern macht es Google einfach: Das Pixel 4a gibt es genau in einer Farbe (schwarz) und genau mit einer Speichergröße (128 GB). Kaufen oder nicht kaufen, das ist die einzige Entscheidung, die man treffen muss. Vorab: Für knapp 340 Euro bekommt man derzeit kein anderes Smartphone der Mittelklasse, das es mit dem Gesamtpaket des Pixel 4a aufnehmen kann.

Denn im Praxistest wird schnell klar: Das Gerät knüpft mit seiner eine herausragenden Kamera an die Stärken der Vorgängermodelle an. Gleichzeitig haben die Google-Ingenieure auf die Beschwerden über vergleichsweise kurze Batterie-Laufzeiten beim Pixel 4 und 3a reagiert und dem neuen Smartphone einen größeren Akku (3140 mAh) spendiert.

Damit sind wir im Test bei normaler Nutzung locker über den Tag gekommen. Das Pixel 4 aus dem Jahr 2019 hatte da anfangs schon früher schlapp gemacht. Google hat da aber offenbar softwareseitig nachgeschärft, die Akkulaufzeit hat sich nach und nach verbessert. Verwendet man das beigelegte 18-Watt-Netzteil, ist ein komplett entleerter Akku in rund 30 Minuten wieder zu 75 Prozent aufgeladen. Die Möglichkeit, das Pixel 4a drahtlos aufzuladen, war bei 340 Euro nicht drin.

Senioren können in Born kein Bus-Ticket kaufen

Fahrkartenverkauf fehlt : Senioren können in Born kein Bus-Ticket kaufen

Fairphone 3+ - an diesem Smartphone kann herumgeschraubt werden

Gerät im Praxistets : Fairphone 3+ - an diesem Smartphone kann herumgeschraubt werden

Nur ein Objektiv - dafür starke Software

Im Pixel 4a steckt die gleiche 12,2-Megapixel-Kamera wie im deutlich teureren, bisherigen Flaggschiff Pixel 4/4XL, sie kommt auch im neuen Pixel 5 und Pixel 4a 5G zum Einsatz. Jedoch hatten die beiden Vorgänger zusätzlich eine 16-MP-Zoom-Kamera. Darauf hat Google hier verzichtet, was nicht schlimm ist. Pixel 5 und 4a 5G bekommen als Zusatz die lang ersehnte Ultraweitwinkel-Kamera, die wäre auch im 4a toll gewesen.

Doch auch so leistet die Kamera ganze Arbeit. Während andere Smartphone-Hersteller bis zu fünf Objektive auf der Geräterückseite in Stellung bringen, setzt Google auf ein Objektiv und die Kraft der Software. Die bereits bekannten, ausgeklügelten Algorithmen zur digitalen Nachbearbeitung aufgenommener Fotos produzieren wieder beachtliche Ergebnisse. So braucht das Google-Phone wie seine Vorgänger extrem wenig Umgebungslicht, um gute Fotos zu schießen.