Neues Smartphone im Praxistest : Das Motorola Edge 30 Neo kommt „very Peri“ daher

Düsseldorf Immer 1000 Euro oder mehr für ein neues Smartphone ausgeben? Das muss nicht sein. In der Mittelklasse hat Motorola nun drei weitere Modelle auf den Markt gebracht, die optisch viel hermachen, besonders das Edge 30 Neo. Wir haben es getestet.

Über die Namensgebung mag man schmunzeln. Aber „Very Peri“ macht das neue Motorola Edge 30 Neo tatsächlich zu einem Hingucker. Das dünne Gerät fühlt sich in der Hand gut an, zumal sich auf der Oberfläche keine Fingerabdrücke ansammeln wie auf so vielen Hochglanzmodellen.

Vier Farben stehen zur Wahl Neben dem von uns getesteten Modell in der Farbe „Very Peri“ stehen auch Modelle in „Aqua Foam“, „Black Onyx“ und „Ice Palace“ zur Verfügung. Für uns Farblaien also in Grün, Schwarz und Weiß.