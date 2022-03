Smartphone im Test : Ist das neue iPhone SE ein guter Kauf?

Objektiv und Zwölf-Megapixel-Sensor hat Apple gegenüber dem Vorgängermodell nicht angetastet: So liefert das neue iPhone SE (3. Generation) bei Licht gute Ergebnisse, bei Dunkelheit schwächelt es aber. Foto: dpa-tmn/Bernd Diekjobst

Düsseldorf Apple hat das Einstiegs-iPhone SE überarbeitet. Dem Gerät wurde ein 5G-Turbo spendiert und es bekommt einen Prozessor, mit dem es die gesamte Android-Konkurrenz hinter sich lässt. Dafür steckt es in einem wahrhaft alten Gehäuse. Ist es wirklich eine gute Wahl?

Die dritte Generation des iPhone SE, die Apple beim jüngsten März-Event vorgestellt hat, ist schon etwas außergewöhnlich: Es kombiniert Apples schnellsten Mikroprozessor Apple A15 Bionic mit einem altbackenen Design, das sich kaum von dem Aussehen des iPhone 6 aus dem Jahr 2014 unterscheidet. Das würde Apple so natürlich nie sagen, spricht vielmehr von „ikonischem Design“. Nun gut.

Für so viel Leistung gibt es in dieser Geräteklasse eigentlich nur einen Zweck, nämlich Zukunftssicherheit. Apple versorgt seine neu vorgestellten Smartphones in der Regel mindestens fünf Jahre lang mit der jeweils neusten Betriebssoftware iOS.