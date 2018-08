Smartphone: Honor 10 im Test - Flaggschiff zum Motorbootpreis

Mit dem Honor 10 stellt die Huawei-Tochter potenzielle Käufer eines Android-Smartphones vor allem vor eine Frage: Warum noch mehr als 400 Euro für ein Smartphone ausgeben?

Trotz des Mittelklassepreises fühlt sich die Kombination sehr hochwertig an. Nur die Position des Fingerabdrucksensors unterhalb des Bildschirms sorgt für unnötige Verrenkungen der Hand. Dafür stören keine glitzernden Hersteller-Schriftzüge das Bild.

Ab Werk wird das Honor 10 mit Android 8 und Huaweis eigener Benutzeroberfläche EMUI ausgeliefert. Die erinnert optisch stark an Apples iOS, ohne allerdings so übersichtlich zu sein. Wer sie nicht mag, kann im Play Store etliche andere Android-Launcher installieren, die intuitiver zu bedienen sind.

Bei der Installation müssen Käufer aufpassen - an etlichen Stellen versucht das Gerät, Nutzer zur Teilnahme an Kundenzufriedenheitsprogrammen, Werbeaktionen oder Cloud-Lösungen zu bewegen. Außerdem ist viel Bloatware vorinstalliert, die sich schwer entfernen lässt. Darunter sind zum Beispiel Spiele oder Apps von Facebook. Und auf noch eine Sache muss man sich einstellen: Es gibt keinen Steckplatz für eine Speicherkarte. Die 64 oder 128 Gigabyte Festspeicher sind alles, was es gibt.