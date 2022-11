Google-Smartphones im Test : Pixel 7 und Pixel 7 Pro mit Top-Kameras - und sonst?

Düsseldorf Google hat mit dem Pixel 7 und dem Pixel 7 Pro zwei Smartphones auf den Markt gebracht, die sich wieder einmal durch ihre starken Kameras auszeichnen. Was die beiden Modelle sonst noch können.

Aussehen Rein äußerlich hat sich beim Pixel 7 und Pixel 7 Pro im Vergleich zu den Vorgängermodellen nicht viel geändert. Man erkennt ein Google Pixel schon von Weitem am markanten Kamerabalken, der über die gesamte Breite der Rückseite verläuft. War der Balken bei den Vorgängern schwarz und aus Glas, ist bei den 7er-Modellen aus Metall, das nahtlos in den Metallrahmen übergeht. Das sieht bei den neuen Modellen wertiger aus, als bei den Vorgängern - ist aber auch etwas anfälliger für Kratzer.

Schade, dass sich Google von den zweifarbigen Rückseiten verabschiedet hat. War der schmale Streifen oberhalb des Balkens bei den 6ern teils in einem leicht abgeänderten Farbton, bei manchen Modellen auch mit einem deutlichen Kontrast, ist die Glasrückseite jetzt einfarbig. Das Gehäuse des Pixel 7 Pro gibt es in den Farben Grau, Weiß und Schwarz (Hazel, Snow und Obsidian). Beim Pixel 7 wurde das Hazel-Grau durch ein helles Grün (Lemongrass) ersetzt.

Hat das normale 7er wie bereits der 6er ein komplett flaches Display, ist es beim Pro an den Rändern wieder leicht gebogen, allerdings deutlich weniger als bei Pixel 6 Pro. Das ist wie so vieles Geschmacksache, uns gefällt die 7er-Variante deutlich besser.

An den technischen Daten der verbauten Kameras hat sich im Vergleich zum Vorgängermodell 6 Pro nicht viel geändert (48-Megapixel-Teleobjektiv f/3.5 - 50-Megapixel-Hauptsensor f/1.85 - 12-Megapixel-Ultraweitwinkel-Sensor f/2.2). Trotzdem hat das Pixel 7 Pro einen Schritt nach vorne gemacht, nicht nur beim Kontrastumfang, sondern auch bei der Hauttonwiedergabe, Belichtung und der effektiven Nachschärfefunktion bei Bewegungsunschärfen. Das Nachschärfen funktioniert sogar bei alten verwackelten Digitalfotos, die sich in Google Fotos befinden. Die Ergebnisse sind nicht immer perfekt, aber doch um einiges besser als das unscharfe Original.

Videos können jetzt in 4K-Auflösung und 60 Frames pro Sekunde auf allen Linsen gedreht werden. Dabei wurde die Stabilisierung erneut verbessert. Außerdem bieten die Pixel-Geräte nun - ähnlich wie Apple auf dem iPhone - einen Kinomodus. Dabei wird künstlich eine Hintergrund-Unschärfe errechnet, wie in echten Hollywoodstreifen. Das klappt in der Praxis recht gut, nur selten tauchen falsche Unschärfen an Kanten auf. Der Kinomodus ist aber nur in Full-HD-Auflösung verfügbar, nicht in 4K.