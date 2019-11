Oh my god, it's full of stars! Der Nachtmodus des Pixel 4 macht auch Nachtaufnahmen des Sternenhimmels mit bislang ungeahntem Detailreichtum möglich - auch in der Großstadt. Bearbeitet man das Foto noch etwas mit „Schatten“ und „Schwarz“ in den Einstellungen, werden noch deutlich mehr Sterne sichtbar.