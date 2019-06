Das sollten Nutzer wissen : So schützen Sie Ihr Smartphone vor dem Hitze-Aus

So schützen Sie Ihr Smartphone vor dem Hitze-Aus

Düsseldorf Düsseldorf zählte am Montag zu den heißesten Orten des Landes. Das ist eigentlich ein Grund zur Freude. Aber Smartphones machen ab einer bestimmten Temperatur nicht mehr mit. Mit ein paar Tricks können Nutzer ihrem Handy aber helfen.

Wir wollen über die heißen Temperaturen nicht meckern, schließlich ist das ein schöner Vorgeschmack auf den Sommer. Aber Vorsicht ist angebracht: Ihrem Smartphone tut die Hitze gar nicht gut. Was tun?

Apple spricht beim iPhone von einer 35-Grad-Obergrenze. Wenn das iPhone zu warm wird, gibt es eine Warnung aus und spätestens dann, sollte man das Handy in den Schatten legen. Für Android gibt es eine App ("Temp+CPU PRO"). Die zeigt die Temperatur des Geräts an.

Gadgets - diese Technik-Neuheiten will man haben

Fotos : Gadgets - diese Technik-Neuheiten will man haben

Smartphones für unter 300 Euro - was taugen sie?

Fotos : Smartphones für unter 300 Euro - was taugen sie?

Vorsicht vor dem Auto

Auf keinen Fall sollte das Smartphone als Gegenmaßnahme im Kühlschrank oder in der Kühlbox heruntergekühlt werden. Der Grund: Mit dem Eis bildet sich im Gerät Wasser, welches die Elektronik zerstört.

So kühlen und trocknen Sie richtig

Wenn sich Hitze nicht vermeiden lässt, sollten Sie das Gerät ganz ausschalten. Wenn das Gerät zu warm ist, sollten Sie es langsam abkühlen lassen. Am Strand halten Sie es besser immer verdeckt. Das Sicherste ist, das Handy oder Smartphone in einem wiederverschließbaren Gefrierbeutel mit an den Strand zu nehmen. Denn dann schützt man das Gerät sogar vor Sand.