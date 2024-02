Technik-Hack Ist mein Smartphone wasserfest? So erkennen Sie es

Die IP-Schutzart ist oft eher versteckt. Besteht kein Schutz gegen Fremdkörper oder Wasser, steht im Code an der entsprechenden Stelle entweder die Ziffer 0 oder ein X, erklären die Experten. Die IP-Schutz­art ist eher selten prominent auf der Verpackung eines Gerätes zu finden. Eher steht der Code in der Bedienungsanleitung beziehungsweise im Netz auf der Produktwebseite – und dort oft als Fußnote oder in den Spezifikationen.