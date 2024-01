Smartphone-Reparatur Google Pixel selbst auf Fehler prüfen - so geht's

Mit einem defekten Smartphone geht es meist erst einmal zum Händler, zum Hersteller oder in die Werkstatt. Weil diese Ansprechpartner aber eher selten in der Nähe sind, muss man das Gerät meist einschicken. Das bedeutet viel Aufwand. Und das alles nur, um überhaupt erst einmal zu wissen, was los ist.