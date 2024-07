Vergleich von Stiftung Warentest Das ist das beste Smartphone

Das Samsung Galaxy S24 Ultra steht an der Spitze der Testtabelle. Es überzeugt bei Kamera, Display, Akkulaufzeit und Handhabung. Samsung verspricht zudem sieben Jahre Sicherheitsupdates, was zur langen Nutzungsdauer des Geräts beiträgt. Dennoch gibt es einen Minuspunkt: Das Display ist kratzempfindlicher als das des Vorgängermodells und der Mobilfunkempfang könnte besser sein, so die Tester. Mit einem Preis von 1260 Euro ist das Galaxy S24 Ultra das teuerste Gerät im aktuellen Test.