Photomojis & Co Die neuen Features für Googles Pixel-Smartphones

Eine neue Funktion ab Pixel 6 aufwärts gibt es in der Messages-App. Sie trägt den verheißungsvollen Namen „Magische Textvorschläge“ und bietet auf Wunsch verschiedene Text-Alternativen zu dem, was man gerade geschrieben hat. So soll es möglich sein, schnell den Stil der Nachricht zu wechseln, um etwa eine prägnantere, professionellere oder dramatischere Tonalität zu erreichen.