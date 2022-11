Message Yourself und Click-to-Chat Das können die neuen Funktionen auf Whatsapp

Instagram, das wie Whatsapp ebenfalls zur Facebook-Mutter Meta gehört, schaute sich in der Vergangenheit ebenfalls Funktionen bei der Konkurrenz ab. Ursprünglich startete die Social-Media-Plattform nur mit Fotos, mittlerweile bietet Instagram aber auch Kurzvideos an. Wohl auch, weil TikTok und Snapchat damit einen großen Erfolg haben. Somit darf also auch in Zukunft erwartet werden, dass sich die Plattformen untereinander immer wieder neue Features abschauen.