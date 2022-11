Betrug übers Smartphone : So funktioniert das Phishing mit Kreditkarten-Klonen

So funktioniert das Phishing mit Kreditkarten-Klonen

Ob da der rechtmäßige Karteninhaber oder ein Betrüger mit einem erschlichenen Kreditkarten-Klon bezahlen will, bekommt das Kartenterminal nicht mit (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Franziska Gabbert

Hannover Zwar muss schon einiges passieren, damit Betrüger ein digitales Abbild einer fremden Kredit- oder Debitkarte erbeuten, es auf ihrem Mobilgerät hinterlegen und dann damit in Geschäften kontaktlos bezahlen können. Aber es passiert immer öfter. Wir erklären, wie die krumme Tour vonstatten geht.

Die jüngste Häufung von Fällen zeige, dass die Versuche der Kriminellen, gestohlene Kreditkarten-Klone auf Smartphones und Smartwatches zu hinterlegen, mitunter durchaus erfolgreich verlaufen, warnt das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen . Wer weiß, wie die Masche funktioniert, kann sich besser schützen. Der Betrug in drei Schritten erklärt:

Schritt 1a: Das potenzielle Opfer sucht etwa per Suchmaschine nach der Onlinebanking-Seite seiner oder ihrer Bank, klickt dann aber in den Ergebnissen auf einen Link, der eine Phishing-Seite öffnet, und gibt dort etwa seine Onlinebanking- und Kartendaten ein. Deshalb gilt: Die Bank-Adresse immer selbst in den Browser eintippen.